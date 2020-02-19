  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    عباس موسوي: اجتماع وزير الخارجية الإيراني مع أعضاء الكونغرس جزء من الدبلوماسية الشعبية

    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٥‎]

    طهران، 19 فبراير، أذرتاج

    اجتماع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع العدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي هو جزء من الدبلوماسية الشعبية.

    تفيد أذرتاج أن عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية صرح بذلك وقال إن السيد محمد ظريف كان يعترف دائماً بمقابلته مع أعضاء الكونغرس وأن الوزير يلتقى أعضاء الكونغريس بناءً على طلبهم وفي اللقاء يشرح الوزير لهم السياسة الإيرانية فيما يتعلق بالمنطقة. وتعقد هذه الاجتماعات في مراكز التحليل وفي إطار الأحداث الدولية.

    من الجدير بالذكر أنه على الرغم من إعلان المرشد العالي لإيران ورئيس الجمهورية الإسلامية أنه لن يتم أي محادثات مع الولايات المتحدة دون رفع العقوبات، وبعد نشر الأنباء في الوسائل الإعلامية عن محادثات سرية بين طهران وواشنطن، أدلى عباس موسوي بالتصريحات المشار إليها أعلاه.

    AZERTAG.AZ :عباس موسوي: اجتماع وزير الخارجية الإيراني مع أعضاء الكونغرس جزء من الدبلوماسية الشعبية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:١١]
    إيران تقدم سيارتها الكهربائية الجديدة
    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٥‎]
     الأمم المتحدة تستضيف مؤتمر رابطة العالم الإسلامي حول "مبادرات تحصين الشباب ضد أفكار التطرف"
    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٢]
     محمد سلامة يكتب: قراءة في نتائج الانتخابات البرلمانية الأذربيجانية
    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٧]
    وفد الإيسيسكو يزور مركز الإمام البخارى ومصنع ورق المخطوطات في سمرقند
    عباس موسوي: اجتماع وزير الخارجية الإيراني مع أعضاء الكونغرس جزء من الدبلوماسية الشعبية