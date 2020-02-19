عباس موسوي: اجتماع وزير الخارجية الإيراني مع أعضاء الكونغرس جزء من الدبلوماسية الشعبية

طهران، 19 فبراير، أذرتاج

اجتماع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع العدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي هو جزء من الدبلوماسية الشعبية.

تفيد أذرتاج أن عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية صرح بذلك وقال إن السيد محمد ظريف كان يعترف دائماً بمقابلته مع أعضاء الكونغرس وأن الوزير يلتقى أعضاء الكونغريس بناءً على طلبهم وفي اللقاء يشرح الوزير لهم السياسة الإيرانية فيما يتعلق بالمنطقة. وتعقد هذه الاجتماعات في مراكز التحليل وفي إطار الأحداث الدولية.

من الجدير بالذكر أنه على الرغم من إعلان المرشد العالي لإيران ورئيس الجمهورية الإسلامية أنه لن يتم أي محادثات مع الولايات المتحدة دون رفع العقوبات، وبعد نشر الأنباء في الوسائل الإعلامية عن محادثات سرية بين طهران وواشنطن، أدلى عباس موسوي بالتصريحات المشار إليها أعلاه.