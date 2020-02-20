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    اقتصاد


    أذربيجان رابعة بين شركاء جورجيا التجارية الخارجية

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٠:٤٦]

    تبليسي، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    كان حجم التبادل التجاري الجورجي مع أذربيجان 102.7 مليون و749.4 الف دولار خلال شهر يناير من العام الحالي.

    أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة الوطنية الجورجية للإحصاء أن صحة أذربيجان في حجم التبادل التجاري الجورجي خلال المدة المذكورة بلغت 11.6 في المائة. وأصبحت أذربيجان بهذا المؤشر أكبر شريك تجاري رابع لجورجيا بعد تركيا وروسيا والصين.

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