  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 62 دولار

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٠٠]

    باكو، 20 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 62.16 دولار بارتفاع مسجل عند 1.90 دولار.

    يذكر انه بلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمبر لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.

    AZERTAG.AZ : تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 62 دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٣٨]
    تصدير حوالي 39.5 الف طن من الميثانول من البلاد في يناير
    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١١:١٤]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:١٧]
    ارتفاع حجم الصادرات من النفط الخام والمنتجات النفطية
    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
    قبل 15 عاما بدأ استخراج النفط من منصة أذري المركزي في أذربيجان
    تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 62 دولار