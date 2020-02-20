أذربيجان تقدم مساعدة طبية إلى أنتيغوا وباربودا

لندن، 20 فبراير، أذرتاج

ردا على طلب مساعدة وجهته أنتيغوا وباربودا أرسلت أذربيجان مجموعة من المساعدات الإنسانية المؤلفة من المستلزمات الطبية المنتجة في البلد إلى لندن تلبية لرجاء الجانب المقابل وذلك عن طريق وكالت المساعدة للتنمية الدولية أيدا.

قالت وزارة الخارجية أن المساعدة الطبية المذكورة قدمت من جانب سفير أذربيجان لدى بريطانيا العظمى طاهر تقي زاده إلى المفوضة السامية لأنتيغوا وباربودا لدى بريطانيا العظمى السيدة كارن ماي هيل في 19 فبراير.

ورفعت المفوضة السامية هيل شكرها على المساعدة الطبية معبرة عن عزم بلادها على المزيد من تطوير العلاقات الدبلوماسية مع أذربيجان.