روما، 20 فبراير / شباط، (أذرتاج) أقيمت اليوم مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في إيطاليا. أفاد مراسل أذرتاج الخاص ان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف وصل الى قصر كويرنالي الروماني برفقة سلاح الفرسان. قد اصطف حرس الشرف تكريما لمقدم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. واستقبل الرئيس الإيطالي سيرسيو ماتاريلا وابنته لورا ماتاريلا الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا. ثم عُزف النشيد الوطني لكل من البلدين. وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس الأذربيجاني. ثم استعرض الرئيس إلهام علييف حرس الشرف. وصافح الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف كبار المسئولين الإيطاليين، وكذلك صافح الرئيس الإيطالي سيرسيو ماتاريلا بدوره أعضاء الوفد الأذربيجاني المرافق للرئيس الأذربيجاني. وفي ختام المراسم التقطت صورة فوتوغرافية جماعية للرئيس الإيطالي سيرسيو ماتاريلا وابنته لورا ماتاريلا الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا.

AZERTAG.AZ : استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في روما

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