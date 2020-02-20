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    بدء فعاليات اجتماع جمهوري لصحفيي الرياضة

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٢]

    باكو، 20 فبراير، أذرتاج

    بدأت فعاليات اجتماع جمهوري لصحفيي الرياضة في العشرين من فبراير اليوم في باكو بتنظيم الاتحاد الأذربيجاني لصحفيي الرياضة بمشاركة ممثلين عن الاتحادات المحلية والمجتمع الرياضي.

    وافتتح الاجتماع رئيس الاتحاد قابل مهدييف مقدما معلومات حول المؤسسة التي يرأسها مفيدا أنها أعدت خطة فعاليات للعام الحالي وأشار إلى أن تاريخ صحافة الرياضة يعود إلى ما قبل 90 عاما.

    وقال دان ماسون رئيس برنامج الماجستير صحافة الرياضة لدى الأكاديمية الأذربيجانية الحكومية للتربية البدنية والرياضة إن صحفية الرياضة لها زنة خاصة في العالم مفيدا أن هذا المجال يتطور دون انقطاع مؤكدا أن البرنامج الذي يرأسه يدرس في أذربيجان فقط في منطقة القوقاز مضيفا أن البرنامج يشارك فيه طلبة من أذربيجان ونيجيريا وفيتنام.

    ويناقش المشاركون مسائل تثير قلقا لدى صحفية الرياضة.

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