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    درجة الحرارة في موسكو تكسر رقم 1925م القياسي

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٩]

    موسكو، 20 فبراير، أذرتاج

    تلاحظ ظروف درجات حرارة الطقس المرتفعة غير الاعتيادية في أجواء روسيا.

    وسجلت الجهات المعنية درجة الحرارة في موسكو خلال 19 فبراير الأمس عند 7ر4 مئوية وأعلنت عن كسر المؤشر رقم 1925م القياسي المسجل عند 7ر3 مئوية.

    AZERTAG.AZ :درجة الحرارة في موسكو تكسر رقم 1925م القياسي
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