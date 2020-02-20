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    أخبار رسمية


    لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والإيطالي

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٥‎]

    روما، 20 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    جرى اليوم لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية إيطاليا سيرسيو ماتاريلا.

    AZERTAG.AZ :لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والإيطالي
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