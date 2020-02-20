روما، 20 فبراير / شباط، (أذرتاج) جرى اليوم لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية إيطاليا سيرسيو ماتاريلا.

AZERTAG.AZ : لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والإيطالي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده