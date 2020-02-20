محافظة شاهبوز النخجوانية خالية عن جريمة منذ 10 سنوات

شاهبوز، 20 فبراير، أذرتاج

لم تسجل أية جريمة على نطاق محافظة شاهبوز في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي خلال مدة 10 سنوات أخيرة.

وقال رئيس إدارة شرطة شاهبوز ائلنور اسماعيلوف في اجتماع المجالس العامة للمحافظة تكريسا لفعالياتها خلال 2019م والمهام المنوطة لعام 2020م إن إدارة شرطة المحافظة فيها 4 مجالس عامة ناشطة في المجالات الإدارية وتضم 32 مواطنا منهم 8 مواطنين من قدماء الشرطيين وبفضل فعاليات المجالس العامة في أوساط المجتمع أصبحت محافظة شاهبوز منطقة خالية عن جريمة منذ 10 سنوات.

ودعا ناطقون أعضاء المجالس العامة لتكثيف الجهود في الرقابة والاهتمام على حماية البنية التحتية والمناطق المخضرة ونظافة المناطق السكنية.