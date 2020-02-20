لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والإيطالي
AzerTAg.az
٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
روما، 20 فبراير / شباط، (أذرتاج)
عقب انتهاء اللقاء على حدة جرى اليوم لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية إيطاليا سيرسيو ماتاريلا بحضور وفدي كلا البلدين.
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