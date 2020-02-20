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    أخبار رسمية


    لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والإيطالي

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٩]

    روما، 20 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    عقب انتهاء اللقاء على حدة جرى اليوم لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية إيطاليا سيرسيو ماتاريلا بحضور وفدي كلا البلدين.

    AZERTAG.AZ :لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والإيطالي
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    لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والإيطالي لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والإيطالي لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والإيطالي