روما، 20 فبراير / شباط، (أذرتاج) عقب انتهاء اللقاء على حدة جرى اليوم لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية إيطاليا سيرسيو ماتاريلا بحضور وفدي كلا البلدين.

AZERTAG.AZ : لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والإيطالي

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