  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب اليابان

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٧]

    طوكيو، 20 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر مركز اليابان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت اليوم على عمق 30 كيلومترا تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب اليابان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٦]
    الجانب التركي يطلق تدابير إضافية مضادة لفيروس كورونا في المناطق الحدودية مع إيران
    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٣]
    الانفصالية في الولايات المتحدة: يريد سكان بعض مقاطعات ولاية أوريغون الانضمام إلى ولاية أيداهو
    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٩]
    درجة الحرارة في موسكو تكسر رقم 1925م القياسي
    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٥‎]
    عباس موسوي: اجتماع وزير الخارجية الإيراني مع أعضاء الكونغرس جزء من الدبلوماسية الشعبية
    زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب اليابان