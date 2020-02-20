مشاركة لاعبي الشطرنج الأذربيجانيين في مهرجان "ايروفلوت المفتوح" في موسكو

موسكو، 20 فبراير، أذرتاج

انطلق مهرجان الشطرنج الدولي "ايروفلوت المفتوح" ("Aeroflot open") في موسكو في 19 فبراير.

تفيد أذرتاج أنه في المهرجان الذي يجري في 3 درجات يشارك في المباراة الرئيسية يشارك اللاعبون الذين يزيد معدل تصنيفهم (Open A) عن 2549. ويمثل كل من رؤوف محمدوف وواصف دوراربيلي ووقار أسدلي وآيدين سليمانلي وعبد الله قديمبيلي أذربيجان في بطولة تصنيف (Open A).

من بين 91 لاعباً في الشطرنج مشارك في البطولة الرئيسية هناك 63 أستاذا للشطرنج. يبلغ مجموع جوائز البطولة التي تجري على أساس النظام السويسري في 9 جولات 65 ألف يورو.

يشارك لاعبنا محمد مرادلي وإلوين بيراموف وريد صمدوف في المباراة B لمهرجان "ايروفلوت المفتوح". وفي هذه المباركة يشارك 96 لاعباً في الشطرنج ومن 20 أستاذا للشطرنج.

يبلغ إجمالي جوائز المهرجان الذي سيستمر حتى 29 فبراير 120 ألف يورو. سيحصل الفائز على جائزة قدرها 18 ألف يورو ويتأهل لبطولة دورتموند سوبر.

بالإضافة إلى ثلاث بطولات مفتوحة ستعقد بطولة الشطرنج السريع ومباراة الأطفال باسم أناتولي كاربوف.

تم إدراج المهرجان الذي أقيم لأول مرة في موسكو عام 2002 في كتاب غينيس للأرقام القياسية لعدد كبير من المشاركين الذين شاركوا بعد ذلك بعامين.

في العام الماضي فاز لاعبنا محمد مرادلي بالميدالية البرونزية في بطولة B من نفس المباراة.

فريدة عبد اللاييفا

المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

موسكو