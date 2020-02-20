أذربيجاني مقيم في فنلندا يفوز بميدالية فضية في بطولة الجودو

ستوكهولم، 20 فبراير، أذرتاج

فاز محمد مجيدلي البالغ 20 عاماً من العمر والمقيم في هلسنكي، عاصمة فنلندا بميدالية فضية في نهائيات بطولة الجودو الفنلندية في الفئات الثلاث في فئة +81 كلغ للوزن.

فاز الرياضي الأذربيجاني الأصل الذي حقق نجاحاً كبيراً في مجال الرياضة بميداليتين ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات على مر السنين.

يقيم محمد مجيدلي في فنلندا مع أسرته منذ العاشرة من عمره ودرس هنا. وهو حاليًا عضو في مجلس إدارة "جمعية الشباب الأذربيجانيين في فنلندا".

رؤوف علييف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

ستوكهولم