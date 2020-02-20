ارتفاع قيمة المنتجات المسوقة والخدمات المقدمة خلال يناير

باكو، 20 فبراير، أذرتاج

قالت هيئة الإحصاء إن قيمة المنتجات المسوقة والخدمات المقدمة لتسديد حاجات المستهلكين خلال شهر يناير الماضي بلغت 4 مليارات مانات بتسجيل ارتفاع نسبته 6ر3 في المائة قياسا إلى الشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضحت أن قيمة المنتجات المسوقة والخدمات المقدمة من جانب مشروعات القطاع غير الحكومي تفوقت على مستوى نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 8ر3 في المائة لتصل إلى 8ر3 مليارات مانات و7ر46 في المائة منها تشكلت بفضل فعاليات أصحاب المشاريع الفرادى.

وأضافت أن مستهلكا واحدا صرف 5ر402 مانات خلال الشهر المشمول بالتقرير لشراء المنتجات واستخدام الخدمات المدفوعة وذلك اكثر قدر 4ر20 مانات مقارنة بالشهر ذاته من 2019م المنصرم.