تصدير حوالي 39.5 الف طن من الميثانول من البلاد في يناير
AzerTAg.az
٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٣٨]
باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان 39 ألف و483 طن من الميثانول خلال شهر يناير.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان تكلفة الميثانول المصدرة من أذربيجان بلغت 3 ملايين و948 ألف دولار أمريكي.
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