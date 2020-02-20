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    تصدير حوالي 39.5 الف طن من الميثانول من البلاد في يناير

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٣٨]

    باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 39 ألف و483 طن من الميثانول خلال شهر يناير.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان تكلفة الميثانول المصدرة من أذربيجان بلغت 3 ملايين و948 ألف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :تصدير حوالي 39.5 الف طن من الميثانول من البلاد في يناير
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