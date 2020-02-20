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    أخبار رسمية


    رئيسا أذربيجان وإيطاليا يدليان ببيان صحفي

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٣١]

    روما، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية إيطاليا سيرسيو ماتاريلا ببيان صحفي.

    AZERTAG.AZ : رئيسا أذربيجان وإيطاليا يدليان ببيان صحفي
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    رئيسا أذربيجان وإيطاليا يدليان ببيان صحفي رئيسا أذربيجان وإيطاليا يدليان ببيان صحفي رئيسا أذربيجان وإيطاليا يدليان ببيان صحفي رئيسا أذربيجان وإيطاليا يدليان ببيان صحفي رئيسا أذربيجان وإيطاليا يدليان ببيان صحفي رئيسا أذربيجان وإيطاليا يدليان ببيان صحفي رئيسا أذربيجان وإيطاليا يدليان ببيان صحفي رئيسا أذربيجان وإيطاليا يدليان ببيان صحفي