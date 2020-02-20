تصريح جهاز امن الدولة بشأن عملية خاصة نفذت بشأن موظفين مسؤولين في محافظة نفطتشالا

باكو، 20 فبراير، أذرتاج

أصدر جهاز امن الدولة تصريحا كتابيا بشأن عملية خاصة نفذت بشأن موظفين مسؤولين في محافظة نفطتشالا وجاء فيه أن هذه تأتي استمرارا لعمليات البحث والتحري والتحقيق الشاملة المنفذة بشأن ملف جنائي محرر بصدد الجرائم الكثيرة التي ألحقت أضرارا هائلة بمصالح المواطنين والمجتمع والدولة المحمية من قبل القانون والتي صدرت عن موظفين مسؤولين بإدارة السلطة التنفيذية لمحافظة نفطتشالا بسوء استخدام صلاحيات مناصبهم.

وستصدر جهات ذات الصلة لاحقا تصريحات مفصلة حول الذين تم القبض عليهم والجرائم المرتبكة من جانبهم.