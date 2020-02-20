باكو، 20 فبراير، أذرتاج عقد لقاء على انفراد بين الرئيس إلهام علييف ورئيس المجلس الوزاري الإيطالي جوزيبي كونته في العشرين من فبراير اليوم. أفادت أذرتاج أن استقبالا رسميا نظم في البداية لمقدم الرئيس إلهام علييف. واصطف حرس الشرف على شرف الرئيس الأذربيجاني. واستقبل رئيس المجلس الوزاري الإيطالي جوزيبي كونته الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وعزف النشيدان الوطنيان الأذربيجاني والإيطالي. وقدم رئيس وحدة حرس الشرف تقريرا عسكريا لرئيس الدولة. واستعرض الرئيس إلهام علييف ورئيس المجلس الوزاري الإيطالي جوزيبي كونته وحدة حرس الشرف. تعارف أعضاء وفدي دولتي وحكومتي أذربيجان وإيطاليا المرافقين للرئيس إلهام علييف ورئيس المجلس الوزاري الإيطالي جوزيبي كونته. ثم التقطت صور تذكارية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي برئيس المجلس الوزاري الإيطالي كونته

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