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    سياسة


    نشر المقال في موقع جامعة هارفارد حول المناقشات في ميونيخ في الصراع الأرمني الأذربيجاني

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٣١]

    كييف، 20 فبراير، أذرتاج

    نشر المقال بعنوان "مناظرة ميونيخ: اختلاف مدرستين سياسيتين"، بقلم السفير الأذربيجاني في أوكرانيا أزر خودييف، على موقع جامعة هارفارد الأمريكية.

    تفيد أذرتاج أن المقال ينص على أن رئيس أذربيجان إلهام علييف فضح الكذب الأرمني لرئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

    يشار في المقال إلى أن هذا لم يكن مجرد مناقشة لسياسيين، بل كانت مناقشة لمدرستين سياسيتين. مثل الرئيس إلهام علييف سياسة للحوار الحديث، في حين بدا نيكول باشينيان عدوانيا ولم يكن مستعداً للحوار الحضري. في الوقت نفسه، يوضح هذا النقاش التناقضات بين الجغرافيا السياسية العالمية والإقليمية.

    وشدد السفير على أن رئيس حكومة البلد المعتدي كان يحاول تجنب الجوهر الأصلي بالتلاعب وحتى تحريف الحقائق التاريخية المعروفة.

    لقد التزم رئيس أذربيجان التزاما صارماً بقواعد الأخلاقيات السياسية في إطار القانون الدولي وأبدى رأيه وناقشها بصراحة. ليس من قبيل الصدفة أن يعتبر العديد من الخبراء والسياسيين في أرمينيا الرئيس إلهام علييف هو الفائز في هذه المناقشات.

    يستشهد المقال أيضاً بحقائق أخرى حول فضح باشينيان.

    أميل حسينلي

    المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

    كييف

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