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    أذربيجان ستشارك بـ18 لاعباً في جودو في مباراة "الخوذة الكبيرة" في دوسلدورف

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٣٧]

    باكو، 20 فبراير، أذرتاج

    ستستضيف ألمانيا مباراة "الخوذة الكبيرة" (Grand Slam) الثانية للعام في الجودو.

    ستشارك أذربيجان بفريق كبير مكون من 18 لاعباً في الجودو في هذه المباراة المرموقة التي ستعقد في دوسلدورف في الفترة من 21 إلى 23 فبراير. ويمثل بلادنا الرجال: كرامت حسينوف وأوروج ولي زاده (60 كغم) ونيجات شيخعلي زاده وأورخان سفاروف (66 كغم) ورستم أوروجوف وتلمان ولييف (73 كغم) ، هدايتحيدروف ومراد فاتييف (81 كغم) وزليم قدسييف ووإلمار قاسموف (100 كغم) وأوشانجى كوكيوري (100 كغم) على التاتامي.

    في منافسة النساء ستشارك في المباراة عائشة قربانلي وليلى علييفا (48 كغم) وكولتاج محمد علييفا (52 كغم) وإيشينخورلو مونكستيديف وألكسندرا لاريسا فلوريان (57 كلغ) وإرينا كيندرسكا (+ 78 كلغ)

    سيتنافس أكثر من 700 لاعب في الجودو من 120 دولة في المسابقة.

    من الجدير بالذكر أن لاعبينا أنهوا بطولة "الخوذة الكبيرة" الجاري في باريس في الفترة من 8 إلى 9 فبراير دون ميدالية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان ستشارك بـ18 لاعباً في جودو في مباراة "الخوذة الكبيرة" في دوسلدورف
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