صبائل الرديف يتغلب على صباح الرديف بهدف يتيم

باكو، 20 فبراير، أذرتاج

تغلب صبائل الرديف على صباح الرديف مضيفه بهدف يتيم في الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 92 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا في باكو أدارها الحكم بايراموف أمام 40 مشجعا.

وسجل هدف الضيف الوحيد حذييف د10.

وعاقب الحكم 5 لاعبين من صباح الرديف و6 لاعبين من صبائل الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة.

وأضاف الحكم 3 دقائق إلى الفترة الأولى و8 دقائق إلى الفترة الثانية بدل الضائع.

وبهذا الفوز عزز صبائل الرديف موقعه زعيما للترتيب برصيد 34 نقطة فيما يتبعه صباح الرديف ثانيا برصيد 28 نقطة بزيادة مباراة.