باكو، 20 فبراير، أذرتاج أصدر الرئيس إلهام علييف في العشرين من فبراير اليوم مرسوما ينص على إقالة رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة نفطتشالا إسماعيل محرم ولييف عن المنصب.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يقيل محافظ نفطتشالا

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