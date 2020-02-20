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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يقيل محافظ نفطتشالا

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٦]

    باكو، 20 فبراير، أذرتاج

    أصدر الرئيس إلهام علييف في العشرين من فبراير اليوم مرسوما ينص على إقالة رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة نفطتشالا إسماعيل محرم ولييف عن المنصب.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يقيل محافظ نفطتشالا
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