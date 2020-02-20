انخفاض الصادرات من الشاي
AzerTAg.az
٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٥٦]
باكو، 20 فبراير، أذرتاج
صدرت 8ر46 طنا من الشاي من البلد خلال شهر يناير.
قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 317 ألف دولار.
يذكر أن أذربيجان صدرت في يناير عام 2019م الماضي 108 طن من الشاي بقيمة 659 ألف دولار.
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