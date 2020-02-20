الجانب التركي يطلق تدابير إضافية مضادة لفيروس كورونا في المناطق الحدودية مع إيران
AzerTAg.az
٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٦]
أنقرة، 20 فبراير، أذرتاج
أجبرت وفاة شخصين مصابين بفيروس كورونا في مستشفى مدينة قم الإيرانية على الرغم من جهود الأطباء، الجانب التركي على اتخاذ تدابير الحيطة الإضافية.
تفيد أذرتاج أن إدارة مقاطعة وان الحدودية التركية عقدت اجتماعاً طارئاً في هذا الخصوص. تقرر فحص السياح من الدول المجاورة ضد هذا الفيروس.
سيتم تركيب الكاميرات الخاصة وإنشاء المركز الطبي للحجر الصحي عند نقطة تفتيش كاري كوي الجمركية. بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب لوحات الإعلانات حول مؤشرات وجود فيروس كورونا باللغات التركية والفارسية والإنجليزية في المنطقة، فضلاً عن أهمية معالجة الحالات المشتبه فيها بشكل مناسب وإلخ.
صابر شاهتختي
المراسل الخاص لوكالة أذرتاج
أنقرة
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