الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي

روما، 20 فبراي، أذرتاج

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي السناتور السيدة ماريا إليزابيتا البرتي كاسيلاتي.

تفيد أذرتاج أن رئيسة مجلس الشيوخ ماريا إليزابيتا ألبيرتي كاسلاتي استقبلت الرئيس إلهام علييف.

التقط رئيس أذربيجان ورئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي صورة مشتركة.

تذكرت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي ماريا إليزابيتا ألبيرتي كاسيلاتي زيارتها لأذربيجان وزيارة النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهريبان علييفا لروما. وأشارت إلى أن الصداقة بين البلدين تتوسع بشكل كبير. وأشادت رئيسة مجلس الشيوخ بالزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الإيطالي لأذربيجان وأكدت أن التعاون الأذربيجاني الإيطالي القائم على العلاقات التاريخية ينمو في جميع المجالات.

أكد الرئيس إلهام علييف على أهمية الزيارة الرسمية للرئيس الإيطالي سيرسيو ماتاريلا إلى باكو. قال الرئيس إن هذه الزيارة أظهرت مرة أخرى أن علاقاتنا على مستوى عالٍ. أشار رئيس الجمهورية إلى أهمية الوثائق الموقعة خلال الزيارة الرسمية إلى إيطاليا. قال الرئيس إلهام علييف إن البيان المشترك حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأطراف بين جمهورية أذربيجان وجمهورية إيطاليا من شأنه أن يرفع علاقاتنا إلى مستوى جديد. وأشير بشكل خاص إلى أن إيطاليا شريك رئيسي لأذربيجان في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية من بين الدول الأوروبية.

خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على أهمية العلاقات بين البرلمانيين وأشير إلى أن أذربيجان وإيطاليا تتعاونان أيضاً في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي وغيرها من الهيئات. وتم التأكيد على أهمية التنفيذ الناجح لمشروع "تاب" وكذلك مشاركة الشركات الإيطالية في مشاريع الطاقة وغيرها في أذربيجان.

في نهاية الحدث، تم تبادل الهدايا.