السيدة الأولى لأذربيجان مهريبان علييفا تعرفت على قصر كويريناله الإيطالي

روما، 20 فبراير، أذرتاج

في 20 فبراير، وفي إطار الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف لإيطاليا تفقدت السيدة الأولى مهريبان علييفا قصر كويريناله في روما.

قامت السيدة الأولى لأذربيجان مهريبان علييفا بجولة في قاعات قصر كويريناله وتعرفت على العروض المقدمة هنا. تم إطلاع مهيبان علييفا على تاريخ قصر كيريناله والأشياء الثمينة المخزنة هناك، بما في ذلك الرسومات واللوحات الجدارية والفسيفساء.

أفيد أن القصر الواقع في هضبة كويريناله في روما، بني في عام 1573 كمقر صيفي للبابا غريغوري الثالث عشر. في عهد أمبرتو الأول استخدم القصر لاستضافة مجموعة متنوعة من حفلات الاستقبال، بما في ذلك الموسيقيين والفنانين والمسافرين. في النصف الأول من القرن العشرين، اختار الملك بكتور إيمانوييل الثالث هذا القصر كمقر الإقامة.

وهكذا، فإن القصر الذي كان في السابق مقر إقامة البابا وملوك إيطاليا أصبح اليوم مكان إقامة الرؤساء. المهندسان المعماريان للقصر هما دومينيكو فونتانا وكارلو ماديرنا.

أفيد أن غرفة الرئيس التي كان يستخدمها البابا سابقًا في الأغراض العديدة، تعقد الآن فيها اجتماعات رسمية. تنتمي اللوحات في القصر إلى القرن السابع عشر. وقد استخدم هذا القصر حتى الآن 30 من البابا و4 ملوك و 12 رئيساً.