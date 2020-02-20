تبادل الوثائق الاذربيجانية الايطالية

روما، 20 فبراير، أذرتاج

في 20 فبراير، تم تبادل الوثائق الأذربيجانية الإيطالية عقب الاجتماع الموسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس مجلس وزراء الجمهورية الإيطالية جوزيبي كونتي بحضور أعضاء الوفدين.

تفيد أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس مجلس وزراء الجمهورية الإيطالية جوزيبي كونتي وقعا "البيان المشترك حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين جمهورية أذربيجان وجمهورية إيطاليا وتبادلاه.

تبادل وزير الطاقة لأذربيجان برويز شاهبازوف ووزير التنمية الاقتصادية لإيطاليا ستيفانو باتوانيلي مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان ووزارة التنمية الاقتصادية في الجمهورية الإيطالية.

تبادل وزير الثقافة الأذربايجاني أبولفاس غراييف ووزير التراث الثقافي والأنشطة والسياحة لجمهورية إيطاليا داريو فرانشيسكو مذكرة التفاهم حول التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في جمهورية أذربيجان ووزارة التراث الثقافي والأنشطة والسياحة في جمهورية إيطاليا.

تبادل رئيس الوكالة الحكومية للسياحة لجمهورية أذربيجان فؤاد ناقييف ووزير التراث الثقافي والأنشطة والسياحة لجمهورية إيطاليا مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال السياحة بين الوكالة الحكومية للسياحة لجمهورية أذربيجان ووزارة التراث الثقافي والأنشطة والسياحة لجمهورية إيطاليا.

تبادل وزير خارجية لجمهورية أذربيجان إيلمار محمدياروف والنائب الأول لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لإيطاليا إيمانويل ديل ره مذكرة التفاهم بين وزارة خارجية جمهورية أذربيجان ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية إيطاليا.

تبادل وزير الطاقة لأذربيجان برويز شاهبازوف ونائب وزير الزراعة والأغذية والغابات لإيطاليا جوزيببي له أباتي مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الحجر النباتي وحماية النباتات بين وكالة الأمن الغذائي لجمهورية أذربيجان ووزارة الزراعة والأغذية والغابات لجمهورية إيطاليا.

تبادل وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف والمدير التنفيذي لشركة “Leonardo S.p.A” أليسندرو بروفومو "البيان حول الاتفاق بين وزارة الدفاع بجمهورية أذربيجان وLeonardo S.p.A لشراء نظام الدمج M-346 للطائرات."

تبادل نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لجمهورية أذربيجان جنكيز حسينزاده ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لإيطاليا جيوفاني مالاغو "مذكرة التفاهم بين اللجنة الأولمبية الوطنية لأذربيجان واللجنة الأولمبية الوطنية لإيطاليا".

تبادل رئيس شركة "أذركوسموس" المساهمة رشاد نبييف ورئيس وكالة الفضاء الإيطالية غيورغيو ساكوسسا "مذكرة التفاهم في الانشطة للاغراض السلمية بين جمعية "أذركوسموس" المساهمة وكالة الفضاء الإيطالية ".

تبادل المدير التنفيذي العام ل"شركة الاستثمارات الأذربيجانية" المساهمة ألله وردي رضاييف والمدير التنفيذي العام لشركة CDP فابريزيو باليرمو والمدير التنفيذي العام لشركة SACE بييرفراتشيسكو لاتيني والمدير التنفيذي العام لشركة Simest ماؤورو ألفونسو"مذكرة التفاهم بين شركة الاستثمارات الأذربيجانية المساهمة وشركات CDP و SACEو Simest".

تبادل المدير بالوكالة ل"شركة تشجيع التصدير والاستثمارات الأذربيجانية" (AZPROMO) يوسف عبد اللاييف ورئيس وكالة التجارة الأيطالية (ICE) ماريا فيرو "مذكرة التفاهم بين"شركة تشجيع التصدير والاستثمارات الأذربيجانية" (AZPROMO) و وكالة التجارة الأيطالية (ICE).

تبادل نائب رئيس شركة سوكار إيلشاد نصيروف والمدير التنفيذي العام لشركة “SNAM S.p.A”

ماركو ألفيرا "اتفاقية التعاون بين SOCARو SNAM".

تبادل المدير بالوكالة ل"شركة تشجيع التصدير والاستثمارات الأذربيجانية" (AZPROMO) يوسف عبد اللاييف ورئيس شركة " SIMEST S.p.A" باسكوال سالزانو"اتفاقية الشراكة بين أذبرومو وSIMEST ".

تبادل وزير الطاقة لأذربيجان برويز شاهبازوف والمدير التنفيذي العام يشركة “Ansaldo Energia”

جوزيبي زامبيني "مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة لأذربيجان وشركة Ansaldo Energia " .

تبادل وزير الطاقة لأذربيجان برويز شاهبازوف والمدير التنفيذي العام يشركة “Ansaldo Energia”

جوزيبي زامبيني "مذكرة التفاهم بين شركة Azerenerji المساهمة وشركة Ansaldo Energia " .

تبادل رئيس شركة "السكك الحديدية الأذربيجانية" المفتوحة جاود قربانوف والمدير التنفيذي العام لشركة “I.M.A. Project Financing S.R.L ريكاردو بايونشيلي "اتفاقية شراء آليات سكة الحديد (دريزيني) ومعدات العمل بين "السكك الحديدية الأذربيجانية" المفتوحة وS.R.L I.M.A. Project Financing".

تبادل مدير جامعة ADA السفير حافظ باشاييف ونائب رئيس جامعة Luiss روولا سيويرينو "مذكرة التفاهم بين جامعة ADA وجامعة Luiss".