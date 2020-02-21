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    تصدير حوالي 60 ألف طن من المنتجات النفطية من البلاد

    ٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٠:٢٨]

    باكو، 21 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 59.3 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية.

    بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة 28.1 مليون دولار أمريكي.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن البلد صدر خلال شهر يناير للعام السابق 40.2 ألف طن من المنتجات النفطية بتكلفة وصلت إلى 19.9 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :تصدير حوالي 60 ألف طن من المنتجات النفطية من البلاد
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