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    زيادة واردات جورجيا من النفط والغاز الطبيعي

    ٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٠:٣٨]

    تبليسي، 21 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    استوردت جورجيا الغاز الطبيعي بقيمة 56 مليون و761.8 الف دولار خلال شهر يناير وهذا أكثر من 25.5 في المائة قياسا لنفس الفترة من العام السابق.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الإحصاء الوطنية الجورجية ان استيراد جورجيا من الغاز الطبيعي تمثل 9.2 في المائة من إجمالي الواردات.

    ارتفعت قيمة النفط والمنتجات النفطية التي تستوردها جورجيا بنسبة 11.9 في المائة على أساس سنوي إلى 51 مليون دولار 597.3 ألف دولار. شكلت النفط والمنتجات النفطية 8.3 في الميئة من إجمالي الواردات.

    يذكر أن أذربيجان لديها أكبر حصة في إمدادات الغاز في الدولة المجاورة. تحتل أذربيجان في المرتبة الخمسة الأولى من النفط الخام والمنتجات النفطية في جورجيا.

    AZERTAG.AZ :زيادة واردات جورجيا من النفط والغاز الطبيعي
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