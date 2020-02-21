حجم استهلاك البنزين والديزيل في أذربيجان خلال العام الماضي
AzerTAg.az
٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٠:٣٩]
باكو، 21 فبراير / شباط، (أذرتاج)
تم استهلاك مليون و378.9 ألف طن من وقود الديزيل في أذربيجان خلال العام الماضي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن مليونا و360 ألف طن من بنزين للسيارات و386.4 ألف طن من الكيروسين للطيران و242.3 ألف طن من البيتوم النفطي و233.5 ألف طن من البنزين المستخدم في صناعة النفط والكيمياء و171.8 ألف طن من الغاز المسيل و54.9 ألف طن من زيوت التشحيم.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٣٩]
٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٠:٥٠]
٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٠:٤١]
٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٠:٢٨]
٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٠١]
٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٣٤]
٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥٠]
٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٦]
٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٣٩]
٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٦]
٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٠٠]
٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٠:٥٠]
٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٤]
٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:١٨]
١٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]
١٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]
٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [٢٣:٥٠]
١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٦]
١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٥٣]
١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٤٥]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٠٠]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٦]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٣٦]
١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٠٦]
٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٣٥]
٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣١]
١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]
١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:١٥]
٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:١٢]
٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:١٢]
٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:١٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك