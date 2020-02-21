حجم استهلاك البنزين والديزيل في أذربيجان خلال العام الماضي

باكو، 21 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تم استهلاك مليون و378.9 ألف طن من وقود الديزيل في أذربيجان خلال العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن مليونا و360 ألف طن من بنزين للسيارات و386.4 ألف طن من الكيروسين للطيران و242.3 ألف طن من البيتوم النفطي و233.5 ألف طن من البنزين المستخدم في صناعة النفط والكيمياء و171.8 ألف طن من الغاز المسيل و54.9 ألف طن من زيوت التشحيم.