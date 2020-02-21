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    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا يقرب من 110 مليون دولار

    ٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٠٠]

    كييف، 21 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    يقرب حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا من 110 مليون دولار أمريكي خلال شهر يناير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية الأوكرانية أن قيمة الصادرات من أذربيجان إلى أوكرانيا بلغت 25.7 مليون دولار خلال شهر يناير وبلغت الواردات من أوكرانيا إلى بلدنا بلغت 84.3 مليون دولار خلال تلك الفترة.

    يذكر أن أوكرانيا تتخذ المركز الثاني في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي لحجم التبادل التجاري مع أذربيجان. بلغ حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا 808 مليون دولار خلال العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا يقرب من 110 مليون دولار
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