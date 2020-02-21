الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في الحفل الموسيقي بمناسبة افتتاح سنة الثقافة الأذربيجانية

روما، 21 فبراير / شباط، (أذرتاج)

أقيم في 20 فبراير الحفل الموسيقي في قصر كويرينال بروما بمناسبة افتتاح "سنة الثقافة الأذربيجانية في إيطاليا – عام 2020".

افاد مراسل أذرتاج الخاص ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا والرئيس الإيطالي سيرسيو ماتاريلا وابنته لورا ماتاريلا كانوا بين المشاهدين أيضا.

واستمع المشاهدون إلى نتاجات الملحنين الأذربيجانيين والإيطاليين المرموقين.