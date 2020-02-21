مشروع "شاه دنيز" سيسمح بتوصيل الغاز الطبيعي من القوقاز إلى أوروبا عبر جورجيا

تبليسي، 21 فبراير، أذرتاج

سيسمح مشروع "شاه دنيز" بتوصيل الغاز الطبيعي في نهاية هذا العام من القوقاز إلى أوروبا عبر جورجيا.

تفيد أذرتاج أن هذه التصريحات جاءت في الاجتماع بين رئيس الوزراء الجورجي جيورجي كاخاريا والرئيس الإقليمي لشركة BP لأذربيجان وجورجيا وتركيا كاري جونز.

جاء في المعلومات الواردة من المكتب الصحفي للحكومة الجورجية أن الطرفين ناقشا في الاجتماع المشاريع الكبيرة التي تنفذها شركة بي بي في جورجيا وآفاق التعاون الاستراتيجي. أشير في الاجتماع إلى أن جورجيا تتمتع ببيئة الأعمال الملائمة والعمل الناجح طويل الأجل للشركات البريطانية في هذا البلد.

تحدث السيد كاري جونز عن الانتهاء من مشروع ممر الغاز الجنوبي ومرحلة التطوير الحالية لمشروع "شاه دنيز". وقال إن المشروع سيمكِّن من توصيل الغاز الطبيعي في نهاية هذا العام من القوقاز إلى أوروبا عبر جورجيا.

تم تسليط الضوء على دور جورجيا المهم في تنفيذ هذا المشروع والمشاركة الفعالة للحكومة في الاجتماع.

تحدث جيورجي كاخاريا عن أهمية دور النقل الإقليمي لجورجيا وتأمين احتياجات البلاد في مجال أمن الطاقة. أعرب رئيس الوزراء عن دعمه لتعاون الحكومة الجورجية الحالي والمستقبلي مع شركة بي بي.

خطايي عزيزوف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

تبليسي