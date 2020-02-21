مؤشرات محافظة فضولي لعام 2019م الماضي

فضولي، 21 فبراير، أذرتاج

بلغ حجم الإنتاج العام في محافظة فضولي شبه المحتلة خلال عام 2019م 5ر193 مليون مانات وذلك أكثر بنسبة 8ر1 قياسا إلى العام السابق. وأنتجت في المحافظة المنتجات الصناعية بقيمة 5ر17 مليون مانات والمنتجات الزراعية بقيمة 4ر97 مليون مانات واستثمرت في الرأسمال الثابت على حساب جميع الموارد المالية 13 مليونا و5ر452 ألف مانات ونفقت 11 مليونا و2ر722 ألف مانات منها لأعمال الإنشاء والبناء.

وجاء في الاجتماع المكرس لنتائج عام 2019م الماضي في محافظة فضولي أن المزارعين حصدوا 114 ألف و958 طن من الحبوب من 36 ألف و964 هيكتار. وبلغ حجم انتاج شرانق دودة القز 7ر49 طن.

وأنتجت المحافظة خلال العام الماضي 5ر1629 طن من القطن و7ر4010 طن من الخضروات و5ر3169 طن من منتجات البستان و1872 طن من البطاطس و4ر1421 طن من الفواكه و960 طن من العنب و9ر2917 طن من اللحم و28 الفا و135 طن من الحليب و1ر250 طن من الصوف و15 مليونا و155 ألف بيضة.