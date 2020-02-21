رئيس إيطاليا: آفاق تطور العلاقات الإيطالية الأذربيجانية لها مستقبل واسع وواعد

روما، 21 فبراير، أذرتاج

قال سيرجيو ماتاريلا رئيس إيطاليا في تصريح له خلال مأدبة دولة أقيمت على شرف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن افاق تطور العلاقات القائمة بين إيطاليا وأذربيجان لها مستقبل واسع وواعد وتسهم زيارة الرئيس إلهام علييف ذات الأهمية التاريخية إيطاليا في تشجيع الصداقة بين باكو وروما بزيادتها تعزيز تلك الصداقة مع تطويرها التعاون الموجود في المجالات الاستراتيجية.

وأضاف الرئيس الإيطالي أن البلدين نفذا عددا من التعاونيات الناجحة في المجالات متعددة الجوانب خاصة مجالي الطاقة والصناعة اللتين تتميزان تميزا كبيرا في تعاون البلدين الثنائي بما يشمل على مبادرات ثقافية واجتماعية.

واكد الرئيس ماتاريلا أن العلاقات بين إيطاليا وأذربيجان ضمن العلاقات الدبلوماسية الموجودة منذ أكثر من 25 سنة قد نالت تطورا استثنائيا وهذا أصبح ممكنا كذلك بفضل خيار باكو القوية من حيث موقعها الجيوسياسية المتزنة والموجهة نظراتها إلى فضاء البحر المتوسط الأبيض الأوروبي.

وتابع أن جمهورية إيطاليا تنظر اليوم نظرة الاحترام العميق إلى خطى أذربيجان بقيادتك في سبيل التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وتحرص روما بصفتها شريكا تجاريا أول على النطاق العالمي على الوقوف بجانب جمهورية أذربيجان في عملية تنويع الاقتصاد التي أطلِقت بفضل إدارتك وهي جاهزة للإسهام بمستجدات علمية وصناعية مفتوحة في ابتكارات تقنية موجهة إلى حماية البيئة.