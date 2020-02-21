حادث طعن في مسجد بوسط لندن

لندن، 21 فبراير / شباط، (أذرتاج)

وقع حادث طعن في مسجد بالقرب من ريخنت بارك لندن.

أفادت وكالة أذرتاج ان عملية طعن أدت الى إصابة مؤذن بمسجد لندن المركزي يبلغ من العمر سبعين عاما. وذكرت شرطة لندن أن حالة المصاب ليست خطيرة.

وأظهرت صور نشرت على موقع تويتر أفراد الشرطة وهم يقيدون حركة رجل في ساحة الصلاة بالمسجد قرب متنزه ريجنتس قبل اقتياده بعيدا.

وقالت الشرطة إنها لا تتعامل مع الحادث على أنه إرهابي.

وهب المصلون لإيقاف المعتدي البالغ من العمر 29 عاما، فطرحوه أرضا حتى وصلت الشرطة.

وقالت إدارة المسجد في بيان إن المؤذن تعرض للطعن أثناء رفعه الأذان.