باكو، 21 فبراير / شباط، (أذرتاج) ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة التبت ذاتية الحكم في الصين. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الصيني أن مركز الهزات الأرضية وقع في الساعة 2:01 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض. لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية.

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 5 درجات يضرب الصين

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