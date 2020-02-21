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    زلزال بقوة 5 درجات يضرب الصين

    ٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٤]

    باكو، 21 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة التبت ذاتية الحكم في الصين.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الصيني أن مركز الهزات الأرضية وقع في الساعة 2:01 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض.

    لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5 درجات يضرب الصين
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