رئيس إيطاليا: إيطاليا وأذربيجان بلدان صديقان وشريكان رئيسان في المنطقة

روما، 21 فبراير، أذرتاج

قال سيرجيو ماتاريلا رئيس إيطاليا في تصريح له خلال مأدبة دولة أقيمت على شرف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن إيطاليا وأذربيجان بلدان صديقان بعضهما لبعض وشريكان رئيسان في المنطقة وأذربيجان بلد مفتوح جدا للحوار وعصري مرئي من جانب جميع العالم.

وتناول الرئيس الإيطالي رئاسة أذربيجان على حركة عدم الانحياز مفيدا أن أذربيجان تكفلت هذه المسؤولية وذلك يزيد من تعزيز عملها في الساحة الدولية.

وأضاف أننا نملك علاقات وثيقة جدا في المجال الاقتصادي التجاري ونتقدم بتنمية كبيرة جدا وتجذب مؤسسات إيطالية إلى أذربيجان وتعمل هناك كثير منها وستجذب أخريات فيما بعد أيضا.