رئيس إيطاليا: أذربيجان بلد مفتوح للتعاون مع كل في مجال الطاقة

روما، 21 فبراير، أذرتاج

قال سيرجيو ماتاريلا رئيس إيطاليا في تصريح له خلال مأدبة دولة أقيمت على شرف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن أذربيجان بلد مفتوح للتعاون مع كل دائما في مجال الطاقة وهي جاهزة للحوار مع جميع البلاد حول المسائل الدولية.

وأضاف أن اعلان عام 2020م في إيطاليا عام ثقافة أذربيجان يسهم في زيادة العلاقات والصداقة التعاون ويزيد من تكثيف العلاقات بين البلدين.

واكد الرئيس الإيطالي ماتاريلا أن إيطاليا تستعد دائما لدعم العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي وترى إيطاليا أذربيجان كشريك رئيس في الشراكة الاوروآطلسية أيضا وأن التعاون بين البلدين في كل مجال في المستوى العالي ومنها محاربة الإرهاب في أفغانستان مثلا ولاذربيجان أن تعتمد دائما على صداقة ودعم إيطاليا في هذا التعاون.