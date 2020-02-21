اكتشاف حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبلاروس

منسك، 21 فبراير، أذرتاج

حجم عمليات التبادل التجاري بين أذربيجان وبلاروس خلال يناير الماضي تجاوز عن 9 ملايين دولار.

وأشارت هيئة الإحصاء البلاروسية إلى أن قيمة التوريد من بلاروس إلى أذربيجان 8ر7 ملايين دولار وصادرات أذربيجان إلى بلاروس مليون دولار.

يذكر أن قيمة عمليات التصدير والتوريد بين أذربيجان وبلاروس عام 2019م بلغت 227 مليون دولار وذلك أكثر قدر 23 مليون دولار قياسا إلى 2018م السابق.