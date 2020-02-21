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    قراباغ الرديف – زيرة الرديف: 5 أهداف في ظل 3 بطاقات حمراء و5 صفراء أمام 30 مشجعا

    ٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٩]

    باكو، 21 فبراير، أذرتاج

    تغلب قراباغ الرديف على زيرة الرديف ضيفه بخمسة أهداف دون رد في الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 91 المنظمة على الإستاد الاحتياطي بملعب باكو الأولمبي باكو أدارها الحكم حاجييف أمام 30 مشجعا.

    وسجل اهداف صاحب الأرض دانيئل د34 ود51 وطالبوف د43 وعلي د76 وكامران د87.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من قراباغ الرديف ولاعبا من زيرة بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد من المباراة لاعبَين من صاحب الأرض د51 ود89 ولاعبا من الضيف د73 بالبطاقة الحمراء.

    وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع إلى الفترة الأولى وأضاف 4 دقائق إلى الفترة الثانية.

    وبهذا الفوز ارتفع قراباغ الرديف إلى المركز التاسع برصيد 19 نقطة بينما تجمد رصيد زيرة عند 10 نقاط بالمركز الثاني عشر.

    AZERTAG.AZ :قراباغ الرديف – زيرة الرديف: 5 أهداف في ظل 3 بطاقات حمراء و5 صفراء أمام 30 مشجعا
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    قراباغ الرديف – زيرة الرديف: 5 أهداف في ظل 3 بطاقات حمراء و5 صفراء أمام 30 مشجعا قراباغ الرديف – زيرة الرديف: 5 أهداف في ظل 3 بطاقات حمراء و5 صفراء أمام 30 مشجعا