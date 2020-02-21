توران طاووس يفوز على نفطجي الرديف

شمكير، 21 فبراير، أذرتاج

فاز توران طاووس على نفطجي الرديف ضيفه بهدف يتيم في الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 94 المنظمة على ملعب مجمع شمكير الأولمبي الرياضي في شمكير أدارها الحكم الله وردييف أمام 500 مشجعا.

وجاء هدف صاحب الأرض الوحيد من طرف قاسموف د25.

وطرد الحكم لاعبا من توران د62 بالبطاقة الحمراء فيما عاقب 3 لاعبين منه و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأخير استئناف المباراة.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة صعد توران طاووس إلى المركز الثاني برصيد 31 نقطة فيما تراجع نفطجي الرديف إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة.