الجيش الرياضي يخسر امام كشلة الرديف

باكو، 21 فبراير، أذرتاج

خسر نادي الجيش الرياضي المركزي أمام كشله الرديف مضيفه بهدف مقابل ثلاثة في الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 96 المنظمة على ملعب أسك أرينا في باكو أدارها الحكم رحيموف أمام 100 مشجع.

وسجل اهداف صاحب الأرض فرجوف د12 وأمين د65 ود84 فيما جاء هدف حفظ ماء وجه الجيش الرياضي من طرف محمد زاده د61.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من كشله ولاعبَين من الجيش الرياضي بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز ارتفع كشله الرديف إلى المركز السابع برصيد 22 نقطة بينما ظل الجيش الرياضي بالمركز العاشر برصيد 13 نقطة.