نائبة رئيس مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا تلتقي المدير العام الجديد لمنظمة الأغذية والزراعة في روما

روما، 22 فبراير / شباط، (أذرتاج)

التقت نائبة رئيس مؤسسة حيدر علييف وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومؤسسة ورئيسة الاتحاد العام للديمقراطية والانتخابات ليلى علييفا اليوم مع المدير العام الجديد لمنظمة الفاو شو دونيو.

افاد مراسل اذرتاج الخاص ان ليلى علييفا هنأت شو دونيو على تعيينه في منصب جديد وتمنت له التوفيق في مهامه المستقبلية خلال اللقاء في مقر المنظمة في روما.

وناقش الجانبان آفاق تنمية الزراعة المستدامة في أذربيجان وجهود منظمة الفاو في هذا الاتجاه وكذلك قضايا التعاون الثنائي في مجال التعليم البيئي والاستهلاك الغذائي الصحي والمسؤول والتنمية الريفية.

قدرت ليلى علييفا عن تقديرها العالي للمشروعات المهمة للمنظمة في مجالات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك في أذربيجان وأعربت عن امتنانها للمساهمة في تنمية هذه المجالات في بلدنا.

بدوره أشار شو دونيو إلى أن أذربيجان - الدولة الرائدة في المنطقة تلعب دوراً هاماً في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

في نهاية اللقاء، دعت ليلى علييفا المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونيو لزيارة أذربيجان.