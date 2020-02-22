برلين تشهد اليوم مظاهرة أوروبية عامة لقراباغ
AzerTAg.az
٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٠٣]
برلين، 22 فبراير (أذرتاج)
يتحشد الاذربيجانيون القاطنون في ألمانيا والبلدان الأخرى للاتحاد الأوروبي في ميدان امام أبواب براندنبورغ في برلين للمشاركة في المظاهرة الأوروبية العامة لقراباغ، حسبما افاد المراسل الخاص لأذرتاج.
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