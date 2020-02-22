برلين، 22 فبراير (أذرتاج) يتحشد الاذربيجانيون القاطنون في ألمانيا والبلدان الأخرى للاتحاد الأوروبي في ميدان امام أبواب براندنبورغ في برلين للمشاركة في المظاهرة الأوروبية العامة لقراباغ، حسبما افاد المراسل الخاص لأذرتاج.

AZERTAG.AZ : برلين تشهد اليوم مظاهرة أوروبية عامة لقراباغ

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