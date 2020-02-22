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    اقتصاد


    زيادة الناتج المحلي الإجمالي

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٤٩]

    باكو، 22 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    قالت هيئة الإحصاء في بيان إن حجم إنتاج الناتج المحلي الإجمالي خلال شهر يناير من العام الحالي في البلد بلغ 6 مليارات و520.2 مليون مانات او اكثر بنسبة 2.4 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام السابق.

    أفادت وكالة أذرتاج عن بيان الإحصاء أن القيمة المضافة المنتجة في قطاع الاقتصاد غير النفطي الغازي ارتفع بنسبة 4.9 في المائة وفي القطاع النفطي الغازي بنسبة 0.7 في المائة.

    وجاء في البيان المعدلات تدل على نمو في جميع المجالات الاقتصادية خلال الفترة المذكورة ما عدا قطاع الإنشاء والبناء.

    وقالت إن حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد من الأهالي بلغ 655.3 مانات.

    AZERTAG.AZ :زيادة الناتج المحلي الإجمالي
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