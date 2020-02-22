إحصاءات نخجوان تكشف عن قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال يناير

نخجوان، 22 فبراير، أذرتاج

بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي خلال يناير 2020م 173 مليون و71 ألفا و900 مانات وذلك أكثر بنسبة 1 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من 2019م الماضي.

وقالت هيئة الإحصاء النخجوانية إن حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد ارتفع بنسبة 2 في المائة مقارنة بالفترة عينها من 2019م السابق ليصل إلى 4ر376 مانات.