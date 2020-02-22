إحصاءات نخجوان تكشف عن قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال يناير
AzerTAg.az
٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
نخجوان، 22 فبراير، أذرتاج
بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي خلال يناير 2020م 173 مليون و71 ألفا و900 مانات وذلك أكثر بنسبة 1 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من 2019م الماضي.
وقالت هيئة الإحصاء النخجوانية إن حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد ارتفع بنسبة 2 في المائة مقارنة بالفترة عينها من 2019م السابق ليصل إلى 4ر376 مانات.
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