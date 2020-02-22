تسجيل 63 ألفا و869 عقد زواج خلال العام الماضي

باكو، 22 فبراير / شباط، (أذرتاج)

وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال شهر يناير من العام الجاري 63 ألفا و869 عقد زواج و17 الف و148 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 6.4 عقود زواج و1.7 طلاق.

وفقا لبيان وزارة الداخلية ودائرة الهجرة الحكومية أن 2042 شخص وصل إلى أذربيجان للإقامة الدائمة وغادر 1654 شخص إلى البلد.