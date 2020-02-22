إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال يناير

باكو، 22 فبراير / شباط، (أذرتاج)

يتم تصدير معظم المنتجات الأذربيجانية إلى إيطاليا خلال شهر يناير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وجمهورية التشيك والبرتغال في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال شهر يناير من العام الجاري.

بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا مليار و142.7 مليون دولار أمريكي والى التشيك 66.2 مليون دولار والى البرتغال 59.5 مليون دولار.