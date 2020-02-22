سفارة الكويت تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني لبلادها

باكو، 22 فبراير (أذرتاج).

أقامت سفارة دولة الكويت في أذربيجان أمس الواحد والعشرين من فبراير حفل استقبال بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين للعيد الوطني لدولة الكويت والذكرى التاسعة والعشرين لعيد التحرير، وذلك بحضور كبار الموظفين الاذربيجانيين والسفراء ورؤساء السلك الدبلوماسية في أذربيجان وممثلي وسائل الاعلام.

أفادت وكالة أذرتاج انه في البداية عزف النشيد الوطني لكل من أذربيجان والكويت. ثم ألقى السفير سعود عبدالعزيز محمد الشملان الرومي كلمة في حفل الاستقبال. تحدث السفير عن التطور الملحوظ للعلاقات الكويتية الأذربيجانية خلال السنوات الماضية، والذي يثبت عزم القيادة السياسية للبلدين على رفع وتطوير مستوى العلاقات. وقال انه "تم تبادل زيارات المسئولين من كلا البلدين، والتي كان آخرها لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الأسبوع الماضي بفخامة الرئيس إلهام علييف، حيث ناقش معه أهمية توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والعمل بشكل مشترك على زيادة تكثيف عمل اللجنة المشتركة". أضاف: "في هذا السياق أثمرت لقاءات اجتماعات لجنة التعاون المشتركة بين البلدين في دورتها الأولى والثانية في التوقيع على العديد من الاتفاقيات الهامة بين البلدين.

فلقد مهّدت اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية التي وُقّعت بين البلدين عام 2016 الطريق أمام تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية، وشهدت السنوات الماضية زيادة عدد السياح الكويتيين. حيث يتم حالياً تسيير 7 رحلات مباشرة في الأسبوع بين البلدين. ونشير هنا إلى أن السياح القادمين من الكويت العام الماضي قد بلغ عددهم أكثر من 50 ألف سائح."

وفي الشأن الدولي قال السفير الكويتي ان "دولة الكويت مثلت بعد أن حازت المقعد الغير الدائم في مجلس الأمن خلال السنتين الماضيتين من يناير 2018 لغاية ديسمبر 2019، المجموعات السياسية والإقليمية التي تنتمي إليها خير تمثيل، لتنقل اهتمامات تلك المجموعات إلى نحو يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة القضايا الإنسانية والوساطة وتسوية النزاعات عبر الطرق السلمية. حيث أخذت الكويت على عاتقها في مجلس الأمن على سبيل المثال لا الحصر الوضع الإنساني في سوريا والموقف الموحد والحازم تجاه الملف اليمني للدفاع عن شرعيته وسلامة أراضيه، وتسليط الضوء على القضية الفلسطينية كونها القضية الرئيسية والمحورية للعالمين العربي والإسلامي. إذ تؤكد دولة الكويت على الدوام أن الحل الشامل والعادل لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية والمرجعيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية."

من جانبه هنأ رامز حسنوف نائب وزير الخارجية الاذربيجاني باسم الرئيس الاذربيجاني وحكومته الشعب الكويتيَّ بمناسبة هذا اليوم الوطني. وقال ان العلاقات بين أذربيجان والكويت تشهد نموا ناجحا في المجالات المختلفة. وأشار الى ان العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في المستوى الرفيع مشيدا بالتعاون الناجح بين أذربيجان والكويت في إطار المنظمات الدولية.

وزاد رامز حسنوف ان أذربيجان تثمن دعم الكويت لموقف بلدنا في تسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان. ويزداد التعاون بين البلدين توسعا في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية والتجارية وغيرها.

وأضاف ان الطرفين وقعا على اكثر من 21 وثيقة قانونية بين البلدين. كذلك تنمو العلاقات بين برلماني البلدين.